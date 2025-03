Getty Images

Nel pomeriggio di domenica 2 marzo, una delle due sfide in programma alle ore 15.00 è quella del Dall'Ara tra. Gli uomini di Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria nel recupero della nona giornata di Serie A contro il Milan, in caso di successo riscavalcherebbero la Fiorentina vittoriosa nell'anticipo di venerdì contro il Lecce. Gli isolani invece, impegnati nella lotta per la salvezza, vogliono rialzarsi dopo un punto conquistato negli ultimi due turni di campionato.Bologna-Cagliari: Skorupski; Calabria, Erlic, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.Italiano.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Bologna-Cagliari su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Obert; Zortea, Luvumbo; Piccoli.Nicola.: Zufferli