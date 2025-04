Bologna-Inter, le pagelle di CM: Dimarco cade sempre nello stesso errore. Correa e Taremi si nascondono

AFP via Getty Images

: Mai seriamente impegnato, non può nulla sul gran gol di Orsolini.: Intervento decisivo su Dallinga, che aveva trovato la deviazione vincente in area di rigore. Quando entra Cambiaghi va in difficoltà anche lui.: Sbanda solo una volta, quando Ndoye lo lascia sul posto con uno scatto.: Anche lui in apnea, Ndoye è una spina nel fianco e contenerlo costa sacrificio. Impatta di schiena il corner calciato da Calhanoglu e per poco non trova la deviazione vincente. Spende un giallo pesante proprio per fermare l’esterno svizzero che gli sguscia via e salterà la partita contro la Roma.

(Dal 19’ s.t.: Orsolini è suo, ma non è una novità: quando gli si chiede di marcare lascia sempre qualcosa. Il gol di Kane di qualche giorno fa non gli è stato sufficiente. A Bologna è nuovamente decisivo in negativo.: Non gli si può chiedere di più, risponde sempre presente e anche a Bologna e tra gli ultimi ad arrendersi.(Dal 33’ s.t.: Quando non inizia dal 1’, fatica tremendamente a entrare in panchina. Nella sua area, prolunga di testa una rimessa laterale del Bologna e serve Orsolini per il vantaggio dei padroni di casa, al minuto 93’, quando non c’è più tempo per recuperare).

: Asfissiato dal pressing, non trova mai una giocata degna di nota e neanche riesce a opporsi in modo funzionale Alle avanzate degli avversari.: Sua la verticale per Lautaro, inizia bene la partita, ma poi piano piano la fiammella si spegne e sparisce anche lui dal campo, lasciando l’Inter orfana del proprio play.: C’è stanchezza, le gambe non girano, sembrano imballate. Esce anche perché ammonito e come Bastoni salterà il prossimo match.(Dal 19’ s.t.: Non riesce mai a ribaltare un’azione ma entra in un momento molto delicato per l’Inter, quando la squadra fatica a costruire anche una semplice azione).

: Ricade malissimo dopo un duello aereo con Holm e fa pensare al peggio, ma si rimette in piedi e riprende a battagliare. Duello tutto fisico sia contro Holm, poi si abbassa nei tre di difesa quando Inzaghi richiama in panchina Bastoni.: È ovunque, tranne che in partita.(Dal 24’ s.t.: Fa quasi sentire la mancanza di Correa.: Va via a Lucumi e si rende subito pericoloso provando uno scavino a Ravaglia. Sì spende anche per gli altri, prova ad abbassarsi quando capisce che Correa è fuori dai giochi.(Dal 43’ s.t..)

: L’Inter soffre nelle gambe la stanchezza delle fatiche Champions e trova un Bologna arrembante. Ne esce fuori una brutta prestazione, con i nerazzurri mai pericolosi e raggiunti in classifica dal Napoli.