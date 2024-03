Bologna-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

, calcio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 9 marzo 2024 allo Stadio Renato Dall'Ara è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A. Per continuare a inseguire il sogno Champions League i padroni di casa cercano il terzo sgambetto stagionale ai nerazzurri primi in classifica dopo il pareggio per 2-2 all'andata e la vittoria sempre in rimonta a San Siro in Coppa Italia ai tempi supplementari. Arbitra Pairetto, assistito da Carbone e Giallatini con Rapuano quarto uomo, Mazzoleni e Mariani al Var.- Simone Inzaghi recupera Calhanoglu almeno per la panchina e testa dall'inizio Acerbi e Thuram in vista della trasferta di mercoledì a Madrid in Champions. Sempre assenti gli infortunati Cuadrado e Sensi.Dall'altra parte Thiago Motta è alle prese con il dubbio Ferguson, che si è allenato a parte. Ancora indisponibili Soumaoro e Karlsson.Occhio ai cartellini: diffidati Calafiori e Saelemaekers da una parte, Mkhitaryan e Lautaro dall'altra.- Bologna-Inter, calcio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 9 marzo 2024 sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Telecronaca di Stefano Borghi con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.