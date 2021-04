In occasione della sfida contro il Bologna, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dovrà fare a meno di Ivan Perisic, che si è fermato per un affaticamento muscolare. Non al massimo anche de Vrij, che si porta dietro qualche strascico del covid. Al loro posto dovrebbero esserci rispettivamente Young (in vantaggio su Darmian) e Andrea Ranocchia.