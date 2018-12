Si chiude la 16esima giornata di Serie A con il posticipo tra Bologna e Milan. L'occasione è ghiotta per i rossoneri, che in caso di successo tornerebbero a -3 dal terzo posto e dall'Inter e soprattutto salirebbero a +4 sulla Lazio, sconfitta ieri dall'Atalanta, ormai a un passo dalla zona Europa. Per il Bologna serve una vittoria per lasciare il terzultimo posto in classifica, che al momento vorrebbe dire retrocessione in Serie B, e per salvare la posizione dell'ex di turno Inzaghi, che in caso di ko potrebbe essere esonerato. Gattuso recupera Suso, out in Europa League contro l'Olympiacos, nel Bologna ci sarà Santander con Palacio.



Bologna-Milan, oggi ore 20.30



Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Mbaye; Santander, Palacio



Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.



Arbitro: Maresca

Assistenti: Manganelli-Carbone

Quarto uomo: Fabbri

Var: Valeri

A.Var: Meli



TV: Sky Sport 201, Sky Sport 251