Bologna-show in Coppa Italia: gli emiliani vedono la finale e sognano il trofeo, per i bookie è duello con l'Inter

53 minuti fa



Con lo 0-3 ad Empoli, nella semifinale di andata di Coppa Italia, il Bologna mette le mani sulla finale e sogna la conquista del torneo, offerta a 2,85. Gli emiliani sono secondi, in lavagna, dietro all'Inter, ma in vantaggio sul Milan per il loro terzo trofeo dopo i successi del 1970 e del 1974. Inevitabilmente i bookmaker sorridono ai rossoblù anche per la gara di ritorno al Dall'Ara, dove il segno «1» è offerto a 1,40, con il pareggio a 4,75 e il colpo esterno dei toscani a 8 volte la posta.



L'ottimo momento di forma degli uomini di Vincenzo Italiano, reduci da sei vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, si riflette anche nelle quote della Top-4 di Serie A: il Bologna, al momento quarto in classifica, si gioca a 4 su Better, in vantaggio, in lavagna, su Lazio e Roma e in scia alla Juventus.