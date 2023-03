Il capitano del Bologna Roberto Soriano ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Torino:



"Nel primo tempo siamo stati passivi, abbiamo lasciato troppo la palla in mano gli avversari. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Sarebbe stato bello portare qualche punto a casa, non ce l'abbiamo fatta. L'avevamo preparata con un po' di spazio per i loro difensori ma gliene abbiamo dato troppo. Mi costringevano a seguire spesso il quinto".