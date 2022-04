Mattias Svanberg è intervenuto durante la conferenza stampa in vista del match contro il Milan: "La mia permanenza qui è molto importante perché ho la possibilità di giocare e sono riuscito a trovare grande continuità. Ho parlato con il club ma al momento penso solo a giocare." Il centrocampista svedese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarà facile per il Bologna rinnovarlo.