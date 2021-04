Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Sicuramente stasera sarà difficile per noi, ma giocheremo per prendere i tre punti. Abbiamo vinto contro il Crotone, contro la Sampdoria: dobbiamo giocare la nostra gara come il mister ci dice sempre, dobbiamo giocare con coraggio e con fiducia. Gli avversari fanno paura? Hanno tante qualità per fare gol, dobbiamo restare concentrarci per tutti i minuti".