Paolo Bonolis, presentatore tv e noto tifoso dell'Inter, parla a Sky Sport della campionato dei nerazzurri: ​"All'Inter do dieci e lode. Si è vinto un campionato complesso, in un periodo molto difficile, con una squadra che ragiona come vuole Conte: tutti con lo stesso obiettivo, se la sono combattuta. Il Milan ha fatto un gran campionato, poi normale un rallentamento; la Juve ha pagato anche il noviziato di Pirlo; il Napoli un po' sfortunato; una grande Atalanta. Ma l'Inter è stata superiore a tutti e noi interisti abbiamo tutti un sorriso stampato sulla faccia".