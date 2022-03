Intervistato da Tmw, l'ex portiere dell'Inter, Ivano Bordon, esprime la propria opinione in merito alla partita di domenica sera tra Inter e Juventus.



"Sarà decisiva per entrambe ma penso che come sempre sarà molto lottata. Spero sarà una bella gara ma per l'importanza che riveste può esser più tattica. Entrambe possono far risultato, non c'è una favorita".