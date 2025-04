Borussia Dortmund-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(martedì 15 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024/25. Al Signal Iduna Park di Dortmund arbitra l'italiano, assistito dai nostri connazionali Bindoni e Tegoni, dal quarto uomo Sozza e da Daniele Doveri e Marco Di Bello al var.Si parte dal clamoroso risultato di 4-0 maturato all'andata con la doppietta di Lewandowski e i goal di Raphinha e Yamal che hanno già indirizzato il passaggio del turno. A Kovac e ai suoi ragazzi servirà un'autentica impresa e chi passa il turno in semifinale troverà la vincente della sfida tra Inter e Bayern Monaco.

Partita: Borussia Dortmund-Barcellona.Data: martedì 15 aprile 2025.Orario: 21.00.Canale TV: Sky Sport Max (205), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213.Streaming: Sky Go e NOW.(4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac.

(4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick. Borussia Dortmund-Barcellona è visibile sulla tv satellitare su Sky Sport Max, canale 205, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, canale 213. Borussia Dortmund-Barcellona è visibile in streaming su Sky Go e NOW.