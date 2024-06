Borussia Dortmund: il nuovo allenatore è Nuri Sahin

, che ha formalmente rassegnato le sue dimissioni al termine di una stagione conclusa con la disputa della finale di Champions League,, che a 35 anni viene promosso dalla seconda squadra e cheQuesta la nota del Borussia Dortmund: “Nuri Sahin (35) sarà il nuovo allenatore del BVB. Questo è il risultato delle discussioni che il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, e il direttore sportivo Sebastian Kehl hanno avuto con Sahin venerdì. Il nativo di Lüdenscheid ha quindi firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e succederà a Edin Terzic, che in precedenza aveva lasciato il BVB su sua richiesta”.Queste invece le prime parole di Nuri Sahin dopo la nomina ad allenatore della prima squadra: “Vorrei ringraziare tutti i responsabili del club per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo davvero l'ora di ricoprire il mio ruolo al BVB. Dal primo giorno faremo tutto con molta energia e grande passione per ottenere il massimo successo possibile”., ha festeggiato il campionato tedesco con il BVB nel 2011 e ha vinto la Coppa DFB con la sua squadra nel 2017. Dal 2021 al 2023 è stato team manager dell'Antalyaspor, club di prima divisione turca. Nel gennaio 2024, Sahin è tornato al Borussia Dortmund come assistente allenatore.