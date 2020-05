Massimo Cellino fa dietrofront: ora è favorevole alla ripresa della Serie A. Il presidente del Brescia aveva più volte attaccato al Lega e le altre società che spingevano per la ripartenza del campionato, ma ora si adegua alla linea generale. A darne l'annuncio è lo stesso numero uno delle Rondinelle a Repubblica.it: "Ho cambiato idea, mi adeguo alla maggioranza. Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti".



NO A CAMPO NEUTRO - Brescia pronto a tornare in campo, ma a una condizione: non lontano dal proprio stadio. Così Cellino: "Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro".