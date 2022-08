De Ligt, dalla Juventus al Bayern Monaco (67 milioni più bonus)

Pronti, partenza, via:sarà questa la prima sfida che aprirà le porte alla stagione 2022/2023. Subito un gran match (in programma venerdì 20:30) tra i campioni di Germania e i freschi vincitori dell’Europa League. Una prima giornata con già match importanti come quello tra un rivoluzionatoSono dieci anni che la Bundesliga conosce una sola vincitrice, ovvero il solito grande Bayern Monaco.fermatasi a nove. Un dato che fa capire il dominio incontrastato del Bayern in questi ultimi anni.Un gap che il mercato potrebbe non aver colmato, anzi. In terza fila, partono – almeno sulla carta – l'Eintrach Francoforte, il Bayer Leverkusen e il Borussia M.Gladback. Eintracht che ancora non sa se potrà contare suNon è stato certo un mercato conservativo quello del Bayern Monaco,Il polacco, ha salutato i campioni di Germania dopo 8 anni per trasferirsi al Barcellona.. Sostituire 344 gol e 72 assist in 375 partite, sarà questo il grande obiettivo d, compito non facile ma che è iniziato nel migliore dei modi dopo la vittoria in supercoppa contro il Lipsia con il punteggio di 5-3.Dopo il primo anno di “ambientamento”, l’ex tecnico del Lipsia proverà a dare un’impronta ancora più vicina alla sua idea di calcio e l’ex attaccante del Liverpool sarà decisivo in questo tentativo. Bayern che però ha anche pensato di ringiovanire la rosa inserendo oltre al gioiellino classe 2005dal Rennes, un doppio colpo dall’Ajax, ovverocentrocampista di grande prospettiva seguito a lungo anche dalla Juventus. Una rosa quindi che sembra ancora più profonda e completa nonostantel’altro grande colpo di mercato insieme a Mané. L’ex difensore della Juventus, merita però un capitolo a parte.. Segnale di come il giocatore non abbia del tutto rispettato le altissime aspettative.Voluto fortemente dall’allenatore per la grande capacità dell’olandese - mostrata soprattutto all’Ajax - di difendere alto con un atteggiamento molto aggressivo, proprio come nei principi di Nagelsmann.Sarà una Bundesliga priva dei due più importanti centravanti della scorsa stagione. Oltre a Lewandowski infatti, ancheUn trasferimento da 60 milioni di euro ma a cui vanno aggiunte i costi delle commissioni che fanno salire il prezzo fino alle tre cifre. Le vespe, guidate da Edin Terzic, che già si era seduto sulla panchina giallonera ma solo come allenatore ad interim,prelevato dal Salisburgo, dal mercato è arrivato ancheLe triste vicende legate al suo stato di salute costringeranno però il club a muoversi nuovamente per il reparto offensivo.e in questa ultima fase di calciomercato . Mosse che potrebbero condizionare anche il mercato italiano visto che uno dei candidati èobiettivo anche del Napoli. La rivoluzione non riguarda però solo l’attacco; in difesa infatti i gialloneri hanno salutato“strappato” a parametro zero dai rivali del Bayern ePer il 22enne ex Friburgo, il Borussia ha investito 20 milioni. DL’assenza di Haaland e Lewandowski, fa salire ancora di più le quotazioni die. Tanto che non sono mancati gli interessamenti delle big europee. Niente da fare, il Lipsia non si vuole privarsi – almeno per quest’anno - della sua stella. L’inizio di stagione ha confermato la crescita continua del centrocampista; un gol e un assist nella supercoppa – se pur persa – contro il Bayern.passato al Psg e di Tyler Adams (trasferitosi al Leeds). Il grande colpo in entrata arriva dall’Hoffeneim, ovveroMa il mercato del club tedesco non è finito qui, perché in l’attacco il Lipsia spinge per il ritorno diIn più, la squadra guidata da Domenico Tedesco,Bayern Monaco (131 milioni)Bayern Monaco (79 milioni)