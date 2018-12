Intervistata dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista croato del Cagliari, Filip Bradaric ha parlato del suo presente in Sardegna dell'etichetta di vice-Modric e del futuro della stella croata.



VICE MODRIC - "Io sono semplicemente Filip Bradaric. Non sono la copia di nessuno. Sono io. E voglio dimostrarlo. Forse il ruolo che faccio è più simile a quello che interpreta Badelj".



PALLONE D'ORO - "Ritengo che Luka Modric oggi sia il più forte calciatore del mondo e meriti il Pallone d’oro. Di lui mi piace la calma. Questo mi ha insegnato. Lui non si innervosisce mai. Ed è consapevole della sua bravura".



MODRIC IN ITALIA - "Pensa che nel prossimo campionato lo vedremo in Italia? Questo bisogna chiederlo a Srna che è il suo migliore amico. Ma me lo auguro. Sarebbe una gran crescita per la A".