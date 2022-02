Stefano Capozucca, ds del Cagliari, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta: "Nandez nuovo acquisto del girone di ritorno? Sicuramente è un giocatore importante e forte, che sia rimasto è un valore aggiunto. Senza Joao Pedro sulle spalle di chi va il Cagliari? Sono contento intanto per Joao Pedro per la Nazionale, è un giocatore forte e merita. Per oggi spero molto sul collettivo, Mazzarri ha basato tutte le sue caratteristiche sulla squadra, anche se abbiamo una partita proibitiva faremo il massimo per fare punti. Se ho caricato qualcuno in particolare? Ma no, è la partita stessa che carica, conosciamo la forza dell'Atalanta. Non servono parole".