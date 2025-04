Cagliari-Fiorentina, le pagelle di CM: Beltran e Gosens per i tre punti. Zortea giocava con gli avversari?

Getty Images

Cagliariincolpevole sui gol. Mette a referto qualche buona parata.: Dodô è un brutto cliente. All'uscita del campo servirà un Oki per il mal di testa.: salva un gol già fatto e tiene in piedi la difesa rossoblù.: fa buona guardia per 40 minuti, poi lascia il campo per via di un problema muscolare.(dal 40' p.t: spesso in ritardo negli interventi.: non spinge in fase offensiva come dovrebbe. In difesa arranca in fase di ripiego.: qualche buona discesa ma spesso perde l'uomo di riferimento.

(dal 22' s.tentra e sfiora il gol, forse andava inserito prima).: troppo spesso lascia il controllo del gioco agli avversari.(dal 22' s.t: non tocca un pallone, un cambio sprecato).: mette in mezzo l'assist del vantaggio, poi lentamente sparisce dal terreno di gioco.: non mette la sua tecnica al servizio della squadra. Praticamente mai in partita.(dal 14' s.t: rende vivace la fase d'attacco).: non chiude su Gosens e si fa sovrastare da Beltran. Gioca insieme agli avversari.(dal 22' s.t: entra con buona verve provando a rendersi pericoloso).

: illude l'avversario e trova un gol da vero attaccante. Come sempre ci mette grinta e fisico.: sarebbe stato ottimo conquistare almeno un punto per avvicinarsi alla salvezza ed invece è arrivata una sconfitta.: suo l'errore che porta al vantaggio dei padroni di casa ma si fa perdonare salvando su un tiro da fuori di Marin.: quando serviva si è fatto sempre trovare pronto.: si fa beffare facilmente da Piccoli in occasione del gol ospite.: leader della difesa Viola. Nel momento del bisogno chiude ogni sortita dei rossoblù.

(dal 35' s.t).: una vera e propria spina nel fianco. Imprendibile.: quest'oggi è mancato solamente il gol, anche se nel primo tempo spreca più del dovuto.(dal 36' s.t).: dirige l'orchestra Viola insieme a Mandragora.: non è in giornata non trovando mai la giusta profondità.(dal 18' s.t: entra e controlla il centrocampo senza troppi grattacapi).: riporta in parità il match inventandosi un gran gol di esterno sinistro in stile "biliardo".

(dal 18' s.t: il suo ingresso ha dato spazio alla discese di Luvumbo).: non da punti di riferimento ma potrebbe essere più incisivo.: non fa sentire la mancanza di Kean lottando su ogni pallone. Di testa trova il gol che vale i tre punti.(dal 41' s.t).: serviva una vittoria per mantenere il treno Europa e così è stato.