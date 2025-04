Getty Images

Cagliari, infortunio per Mina: le condizioni

4 minuti fa



Durante la sfida fra Cagliari e Fiorentina, Yerri Mina è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Il difensore dei sardi ha accusato un fastidio ai flessori nel corso della prima frazione, a pochi minuti dal 45’, rendendo necessario un cambio immediato per Nicola.



Al suo posto è subentrato Palomino. Le condizioni del centrale verranno valutate nelle prossime ore per comprendere l’entità dell’infortunio e stimare i tempi di recupero, in vista dei prossimi impegni della formazione di Nicola, impegnata nella lotta per la salvezza. Nelle ultime cinque giornate, i sardi affronteranno Verona, Udinese, Como, Venezia e Napoli.