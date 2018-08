Cagliari-Sassuolo 2-2



Cragno 6: salva su Sensi involato verso la porta, non può nulla sui gol di Berardi e Boateng.

Srna 6,5: qualche imbucata in profondità, dimostra di avere una qualità superiore alla media. Pennella l'assist al bacio per il raddoppio di Pavoletti.



Romagna 5,5: puntuale nelle chiusure, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Suo lo sfortunatissimo fallo di mani che porta al pareggio dell'ultimo respiro.



​Klavan 6: debutto positivo in maglia rossoblù per il centrale estone. Non sbaglia un anticipo e negli ultimi sedici metri fa valere i suoi centimetri. Un'incertezza sul lancio lungo che porta alla rete di Berardi.



Padoin 6: anche da terzino sinistro è una garanzia. Splendido l'assist per la zuccata vincente di Pavoletti in avvio di gara.



Dessena 6: ci mette grinta e tanta buona volontà, nonostante qualche imprecisione di troppo.



​Cigarini 6,5: dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni rossoblù. Fraseggia bene nello stretto, detta i tempi di gioco come un vero metronomo.



(Dal 71' Bradaric SV)



Barella 6,5: sembra tarantolato, corre da una parte all'altra abbinando alla perfezione quantità e qualità.



Ionita 6: va in pressione su ogni portatore di palla avversario. Tra le linee crea diversi grattacapi alla retroguardia neroverde. Deve abbandonare il campo nel finale per una dura botta.



(Dall'84' Faragò SV)



​Sau 5,5: svaria su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento agli avversari. Prezioso il suo lavoro sporco spalle alla porta.



(Dal 71' Farias 5,5: qualche fiammata, niente più.)



Pavoletti 7,5: due incornate magistrali, la specialità della casa, che permettono al Cagliari di portare a casa tre punti importantissimi. Super.





All. Maran 6: una partita double face. Tante cose positive, altre molto meno. In fase offensiva il Cagliari fatica a costruire occasioni da gol, in compenso con un cecchino come Pavoletti ogni palla in area di rigore diventa una minaccia. Da rivedere alcune situazione di palla inattiva.