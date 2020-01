Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Ho visto la carica giusta da parte dei miei, credo che la sosta sia arrivata nel momento giusto. Emergenza in difesa? Walukiewicz deve essere pronto!Ha aspettato tanto per questo momento e ora dovrà farsi valere, perché ho intenzione di dargli una chance".



CASTRO E NANDEZ - "Quanto ci aiuteranno? Assolutamente tanto, perché è uno dei segreti di questa squadra e di questo gruppo, come si è visto finora".