Dopo le sconfitte rispettivamente contro Genoa e Lecce, sono pronte per cercare di nuovo la vittoria Cagliari e Napoli.



Le due squadre si sfideranno domenica alle ore 18:00 alla Sardegna Arena di Cagliari. In occasione della sfida arriva il comunicato da parte del Cagliari in merito alla (non) presenza dei tifosi del Napoli:



"In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è precauzionalmente vietata la vendita ai tifosi residenti in Campania".