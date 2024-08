Cagliari-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ALESSANDRO VONA

(domenica 18 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A. Arbitra La Penna, assistito da Bercigli e Mokhtar con Cosso quarto uomo, Mazzoleni e Sozza al Var.Partita: Cagliari-Roma.Data: domenica 18 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.

- Cagliari-Roma viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Dario Marcolin.- Se Zortea non ce la fa a recuperare, Nicola è pronto a inserire Obert in difesa con l'avanzamento di Zappa sulla fascia destra.Dall'altra parte De Rossi deve fare a meno delloed è orientato a escludere Dybala.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Deiola, Prati, Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Le Fée; Soulé, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. De Rossi.