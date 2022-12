Alla fine certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ebbene si, dopo ben 30 anni Claudio Ranieri si appresta a fare il ritorno in Sardegna terra che lo ha reso celebre grazie alla cavalcata Serie C - Serie A compiuta in soli due anni.

È vero, i dubbi sulla persona e sul suo lavoro non esistono, ma, come scritto la scorsa volta c'è il pericolo che si possa bruciare il suo splendido ricordo rossoblù. Il gioco però ne valeva la candela e non vogliamo essere negativi.

Per rivitalizzare un ambiente negativo da parecchio tempo Claudio Ranieri è la persona miglior, anche perché il tecnico tende a lavorare molto sulla testa dei giocatori. Poi rappresenta una vera icona del calcio, di quelle dove tutti hanno solamente da imparare. E poi diciamolo, con il suo bagaglio personale è l'unico in grado di provare a compiere il miracolo già da questa stagione.

Tante garanzie, sia a livello contrattuale che tecnico, e carta bianca su molti fronti. Il Ranieri 2.0 prenderà ufficialmente vita il prossimo 1 gennaio e a Cagliari si respira già un'aria di festa, e non è dovuta al Natale.

Ci sarà da sistemare la rosa ma non sarà un problema. Tommaso Giulini è pronto ad accogliere le richieste del nuovo tecnico, è pronto a riprendersi l'amore di una piazza che ultimamente stava iniziando a contestarlo veramente tanto. Ranieri è infatti solamente il primo passo. Occhio, il regalo Nainggolan, che si svincolerá il prossimo 4 gennaio, potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta.

A Ranieri il compito di tornare in Serie A e non obbligatoriamente in questa stagione. Ora servirebbe una vera impresa, certo, non impossibile visti anche i playoff, ma che se non dovesse arrivare non rappresenterebbe un dramma come l'avrebbe rappresentato qualche giorno fa. Ranieri sarà una garanzia anche il prossimo anno ed in caso la prossima stagione dovrà essere quella decisiva. Ripeto, occhio al miracolo. Intanto la squadra ha trovato una vittoria che da morale contro il Cosenza, tre punti fondamentali per far partire l'imminente era Ranierana nel migliore dei modi.

Ranieri, Cagliari, un binomio pronto a tornare dopo 30 anni. After all this time ? Always.