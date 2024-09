Calafiori: "All'Arsenal per diventare un top player, in 2 anni mi è cambiata la vita. Serie A e Premier, le differenze"

Getty Images

Dopo una stagione da ricordare con iled essere stato uno dei migliori nella fallimentare spedizioneagli, Riccardoè passato. In Inghilterra si sta ancora ambientando ma la rete che ha segnato alpromette bene. Il difensore ha parlato a Rai Sport, queste le sue parole."È un po’ presto per dire che ho conquistato i tifosi, peròMi sono ambientato benissimo qui grazie ai compagni, grazie a tutta l’organizzazione che lavora all’interno del club. Quindi il gol é un risultato del modo in cui mi hanno aiutato da subito".

"Sono parecchio differenti, l’impatto è stato forte fin da subito, soprattutto negli allenamenti, perché io venivo dall’Europeo, venivo direttamente dalle vacanze e quindi non mi ero ancora potuto allenare in gruppo.dal punto di vista delle richieste diverse da allenatore ad allenatore.La differenza anche con le squadre un po’ più piccole è che non c’è questa idea diperché una squadra é meno forte dell’altra. Le due squadre si affrontanoanche se sei uno, due, tre a zero non è che si gestisce, si continua ad andare forte. È una cosa bella".

. Sicuramente me lo sono meritato ma è merito anche di tante persone che mi sono state vicine. Io cerco di migliorare ogni giorno. L’arrivo all’Arsenal lo vedo come un punto di, dopo l’esperienza in nazionale"."Secondo me ci siamo già ripresi dalla batosta dell’Europeo, che per il nostro gruppo non è stato così fortunato.Però io credo che quello sia già ile lo abbiamo dimostrato, per quanto possibile, in queste due partite iniziali con Francia e Israele. Si tratta di une cerchiamo di dimenticare quello che è successo, anzi di usarlo a nostro favore per non ripetere gli stessi errori e continuare su questa strada. Titolare o no, mi sento dellediverse già rispetto a questa estate perché allora ero quello nuovo che arrivava agli Europei e quindi nessuno aveva aspettative su di me. Invece adesso giustamente ne sento un po’ più, ho più responsabilità ma mi fa piacere perché rappresentare la nazionale è qualcosa di unico".

Fin da subito mi sono trovato, a parte questa settimana che il tempo è già cominciato a cambiare (sorride),. Per il resto é una città dove puoi trovare tutto quello che vuoi, poi ho diversi amici che vivono qua, mi trovo davvero benissimo. Non voglio essere paragonato ai grandi campioni che hanno fatto la storia degli italiani all’estero, ma sicuramente è un orgoglio fortissimo rappresentare la nazionale e i nostri colori all’estero.Questa era la mia idea come quella del mio procuratorefin da subito: appena si è avvicinato l’Arsenal abbiamo spinto parecchio perché secondo noie dimostrare appunto che si potesse far bene ugualmente. E poi l’ho percepito subito: qui l’organizzazione e il modo di giocare sono