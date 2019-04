Una graditissima intromissione ha animato la redazione di Calciomercato.com nei minuti precedenti Ajax-Juventus:. Era in zona assieme alla moglie e alla dolce figlioletta, lo abbiamo invitato, ha trascorso qualche minuto con i nostri redattori e con il direttore Stefano Agresti. Sorridente e dai modi gentili, il giocatore rossonero ha osservato con curiosità la nostra redazione, stupito per gli schermi che trasmettevano immagini di calcio da ogni angolo, dalle maglie di campioni di oggi e di ieri appese alle pareti, dal clima di attesa che si respirava.. Una battuta, un autografo su una maglietta di Calciomercato.com, un saluto cordiale. Per noi, la piacevole scoperta di un ragazzo umile e semplice.