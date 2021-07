La figura del procuratore è sempre più centrale nel calcio di oggi: l'agente twitta, posta, fa da intermediario, si fa selfie con i suoi assistiti e spesso è lui a decidere la loro destinazione. Agenti a 360°, ma cosa c'è dietro questo mondo? Lo scopriremo presto, con una docu-serie che racconta la storia di chi la figura del procuratore l'ha inventata.. Io sono stato il primo agente della storia, il ruolo è stato una via invenzione (e intuizione) nel lontano 1973. La docu-serie si ispirerà al mio libro, sarà divisa in 5 puntate nelle quali ci sono molti aneddoti e curiosità, per spiegare alle persone comuni cosa c'è dietro a un trasferimento o a una scelta di un giocatore. Si cercherà di andare dietro le quinte del calciomercato".