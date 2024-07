Getty e Calciomercato.com

Cancelo offerto all'Inter: quanto costa, quanto guadagna, i club ai quali è stato proposto

Redazione CM

19 minuti fa

1

Joao Cancelo via da Manchester. La decisione è stata presa, il terzino portoghese lascerà il City quest'estate, nonostante un contratto in scadenza nel 2027. Per Guardiola non fa più parte del progetto da oltre un anno, ma il no del Barcellona al riscatto, nonostante una stagione da 4 gol in 42 partite, ha complicato i piani della squadra campione d'Inghilterra, che ora se lo ritrova sul groppone. Cederlo è diventato la priorità, tanto che il prezzo rispetto a un'estate fa, (il Bayern Monaco per riscattarlo doveva mettere in preventivo un investimento da 70 milioni di euro) è calato sensibilmente.