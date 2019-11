Neil Warnock non è più l’allenatore del Cardiff. Decisione presa di comune accordo con l’ormai ex tecnico. È stato alla guida dei gallesi per 144 partite, portando la squadra alla promozione in Premier League nella stagione 2017/18.



Cardiff City Football Club can confirm that manager Neil Warnock has left his position by mutual agreement and with immediate effect.



A full Club statement can be found here > https://t.co/0YX4zo9o9C pic.twitter.com/aGc0UdGIEA