Neil Warnock, allenatore del Cardiff City, si è dichiarato "non preoccupato" per un suo possibile esonero dopo il match di domani contro il Tottenham. Lo riporta oggi Skysports. "Ho già sentito molti nomi per la mia sostituzione - ha affermato Warnock - ma è bene che il presidente faccia ciò che ritiene giusto per il club".



"Se andrà male, andrò in Italia con mia moglie e cercherò di passare un bel Natale", ha chiosato Warnock, sotto contratto con i gallesi fino al 2020. Il Cardiff è al momento penultimo nella attuale Premier League, con solo 2 punti conquistati.