Giuseppe Cardone, ex difensore di Milan e Parma, è intervenuto ai microfoni di Milannews.it: “Pioli può portare il Milan in Champions? Bisogna vedere quanto lui riesca ad entrare nella testa dei giocatori e questo è quello che, probabilmente, è mancato a Giampaolo, che reputo un grandissimo professionista e un maestro del calcio. Pioli ha sottolineato che hanno idee diverse, però non esiste un’idea giusta e un’idea sbagliata. Esiste, però, un’idea più giusta con un gruppo di un certo tipo piuttosto che con un altro. Queste comunque sono finezze che un allenatore deve essere in grado di vedere all’interno di un gruppo, perché l’allenatore ha dei principi di gioco. Dopo di che credo che sia importante da capire se quella squadra è in grado di seguirti e nel caso non lo fosse bisogna avere intelligenza e umiltà per cercare di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili. Credo che il Milan debba crescere, ma quando sei una grande squadra diventa un po più complicato, siccome le aspettative sono sempre alte”