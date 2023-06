Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, il centrocampista del Chelsea e della Nazionale Under 20 Cesare Casadei si è soffermato su chi fossero i suoi idoli da bambino: "Kakà e Ronaldinho. Ero innamorato del loro modo di giocare, di come riuscivano a divertirsi col pallone tra i piedi. I più forti nel mio ruolo? Valverde del Real Madrid. E Loftus-Cheek del Chelsea, forse quello a cui mi sento più vicino per caratteristiche fisiche e tecniche. Mi sono allenato con lui in prima squadra al Chelsea, prima di passare al Reading".