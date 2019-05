Dopo le parole di James Pallotta che hanno definito come "caz...te" le indiscrezioni raccolte nell'inchiesta di Repubblica sul caso De Rossi e sui rapporti dei senatori dello spogliatoio contro Francesco Totti, anche la Roma ha preso posizione con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società. Il club giallorosso ha ribadito come i fatti esposti siano soltanto opinioni e presentano un quadro distorto della realtà.



IL TESTO DEL COMUNICATO

AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna.

Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà.