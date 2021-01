Intervenuto sul canale Twitch “Bobo TV”, Antonio Cassano, ex centravanti, ha parlato così di Nicolò Barella: "​Per quale motivo dovrei cambiare opinione? Può stare in una grande squadra, ma non mi piace. A piacciono le opinioni di tutti, ma resto delle mie: poche volte mi tiro indietro. Il mio prototipo di giocatore ha grande qualità e intelligenza: Barella può stare in una grande, ma non mi piace e non mi esalta. Mi piace di più Locatelli, è un giocatore forte di grande qualità: io nella mia squadra prendo Locatelli. Sensi mi piace di più di Barella. A me la cosa che mi lascia stupefatto è la bruttezza della Juve: vorrei vedere una bella Juve con questa Inter. La Juve è stata talmente oscena, che mi preoccupa quest’involuzione in una partita del genere”.