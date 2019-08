Antonio Cassano vede l'Inter tricolore. L'ex attaccante barese ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Al calcio ho dato solo il 50% di quello che avrei potuto. Gioco a padel e sono fortissimo, chiedete a Di Biagio che ha avuto la cattiva idea di sfidarmi... Mi concedo due partite di calcetto a settimana: con i genitori dei compagni di scuola dei miei figli faccio il bravo e distribusco assist che devono solo essere spinti in porta, poi c'è la partita vera con Bortolazzi e Ruotolo e lì esce il vero Cassano".



"Ho deciso di iscrivermi al corso per direttore sportivo che inizia a settembre. Il calcio italiano mi annoia perché c'è poca qualità, preferisco guardare Barcellona e Manchester City. L'unico che mi si avvicina è Insigne. L'Inter vincerà lo scudetto davanti a Juve e Napoli, con l'arrivo di Conte il gap è annullato".