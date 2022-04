Gaetano Castrovilli si è ripreso la Fiorentina. Il centrocampista classe 1997 ha convinto Italiano, che lo ho schierato titolare in tutte le ultime sei partite di campionato. Così la società del presidente Commisso ha deciso di rinnovargli la fiducia, blindandolo con un nuovo contratto.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nei prossimi giorni arriverà la firma sul prolungamento fino a giugno 2026: due anni in più rispetto alla scadenza attualmente fissata al 2024. Con tanto di aumento d'ingaggio da 1,4 a circa 2 milioni di euro netti all'anno. Nei mesi scorsi il calciatore aveva cambiato agente, lasciando Michelangelo Minieri per passare alla scuderia di Alessandro Lucci.