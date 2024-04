Catania-Messina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Catania-Messina in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Catania-Messina in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

Derby siciliano per ladeldi, colche attende la visita del. Match delicatissimo in chiave salvezza e Playoff, vista la posizione degli etnei (vincitori della Coppa Italia ma piombati in zona Playout) e quella di Emmausso e compagni che invece grazie a una seconda metà di stagione sorprendente ora strizzano l'occhio alla poule promozione.Catania-Messina andrà in scena domenica 14 aprile 2024, alle ore 20:45, allo stadio 'Massimino' di Catania.Il derby Catania-Messina sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, al canale numero 251. Per vedere la partita in streaming, sarà invece possibile farlo utilizzando NOW o Sky Go.