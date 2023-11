Catania Football Club rende noto di aver provveduto ad integrare il Consiglio di Amministrazione nominando il consigliere Mark Bresciano. “La formalizzazione dell’ingresso di Mark nel comitato direttivo - spiega il Presidente Rosario Pelligra - è il naturale sviluppo di un progetto Catania pensato fin dall’inizio con Grella e Bresciano, da sempre operativamente vicino a me e Vincenzo. Andiamo avanti con fiducia e ambizione”.



“La visione di Mark, uomo di grande esperienza internazionale in ambito calcistico e imprenditoriale - aggiunge il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella - consente al Catania di crescere potendo disporre di un capitale di conoscenze, competenze e relazioni dal valore inestimabile: è motivo d’entusiasmo”.



“Svolgiamo fin dall’anno scorso un programma operativo basato sulla centralità di una società che deve diventare sempre più forte strutturalmente - dichiara il Consigliere Mark Bresciano - e il mio apporto in questa fase deve tradursi anche in una presenza più frequente in sede, per condividere con Vincenzo l’onere di una gestione molto impegnativa su tutti i fronti”.