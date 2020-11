Benoit Cauet, ex centrocampista tra le altre dell'Inter, parla a Fanpage della situazione attuale in casa nerazzurra: "Sembra che non ci sia ancora una consapevolezza totale dell'obiettivo, e questo anche perché dall'inizio stagione nessuno ha detto qual è l'obiettivo dell'Inter. Penso che invece debba essere comunicato e che si dica che la squadra gioca per vincere lo scudetto. Soprattutto dopo quello che ha fatto l'anno scorso. Quando i giocatori riusciranno a capire l'obiettivo del club, penso che vedremo risultati diversi".



SU ERIKSEN - "Nel problema di Eriksen c'è un po' di tutto. C'è il giocatore che deve mettersi maggiormente a disposizione, perché forse la squadra ha bisogno anche di altro da uno come lui. Parlo non solo di giocate, ma anche di temperamento e personalità. Eriksen ha la capacità di prendere in mano il gioco, ha qualità, colpi eccezionali, visione di gioco, ma è discontinuo e da quando è arrivato fatica a trovare il suo ruolo nell'Inter. Penso che il club e Antonio Conte vogliano comunque aspettare Eriksen, ma lui deve diventare più decisivo e migliorare sotto l'aspetto caratteriale".