Intervenuto a Radio Nerazzurra, l’ex calciatore dell’Inter, Benoit Cauet, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto, dicendosi pessimista sulle possibilità dei nerazzurri di acciuffare il tricolore.



“Chi ha vinto lo scudetto perdendo cinque partite nelle prime 15 giornate? Non ho le statistiche sotto mano, ma non credo siano molte squadre. L'Inter dovrebbe vincere tutte le gare che restano. Sai benissimo che ora, dovendo recuperare dei punti, ogni risultato pesa. Questo è il problema, dovresti fare una striscia di vittorie consecutiva unica come il Napoli. Se succede, magari rientri e poi vinci alla fine".