Da qualche minuto è iniziato, a Corte Lambruschini, il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria con alcuni importanti argomenti all'ordine del giorno. Presente anche il trustee Gianluca Vidal, da cui il CdA si aspetta un chiarimento sulle linee guida economico-finanziarie per allestire la squadra e aggiornamenti sulla cessione.



In questa sede, è attesa da Vidal anche la comunicazione del nome dell'advisor per la ricerca di un acquirente, (cosa che secondo Il Secolo XIX va letto come un segnale di assenza di trattative avanzate). La nomina di un advisor, aggiunge il quotidiano, è stata sollecitata nei mesi scorsi da Banca Sistema, che aveva concesso linee di credito alla società. Nelle scorse settimane, Vidal ha incontrato vari gruppi specializzati, incluso Deloitte che potrebbe essere la scelta designata.