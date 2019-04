Con il passare dei giorni, la possibile cessione della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero assume i contorni dell'intrigo. Ancora ieri il patron blucerchiato, nel presentare un evento di beneficenza, ha 'dribblato' le domande dei giornalisti. Le tempistiche però stringono, perchè un'eventuale cessione dovrebbe concretizzarsi entro il mese di maggio.



Recentemente secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe andato in scena un incontro in cui sarebbe stata ventilata al numero uno di Corte Lambruschini una proposta verbale inferiore ai 50 milioni, mentre l'advisor Mediobanca non avrebbe ricevuto proposte in questi giorni, e nelle ultime ore non ci sarebbero state novità significative. Il prezzo della società invece Ferrero lo ha fatto a suo tempo: servono 100-110 milioni puliti per diventare proprietari della Samp.



Il patron doriano vuole certezze scritte in merito al futuro blucerchiato: anche questo sarà un elemento discriminante nella scelta del prossimo proprietario della Samp, che sia Ferrero o un nuovo acquirente. Il gruppo Vialli resta alla finestra, così come la cordata araba che potrebbe essere interessato anche ad affiancare Ferrero. Le dichiarazioni rilasciate ieri dal Viperetta però lasciano intendere come Ferrero stia programmando anche il suo futuro a Genova, a partire dalla partita di beneficenza del 27 maggio.