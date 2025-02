Getty Images

Champions League, gli arbitri di Milan e Atalanta

9 minuti fa



Sono state definite le designazioni per le prossime sfide, valide per il ritorno dei playoff di Champions League, di Atalanta e Milan.



Partendo dalla formazione bergamasca, per la partita contro il Club Brugge (si ripartirà dal discusso successo dei belgi per 2-1), la UEFA ha nominato il tedesco Felyx Zwayer. Al VAR ci sarà Dankert, l'AVAR sarà lo sloveno Borosak, gli assistenti Kempter e Dietz mentre il quarto uomo Badstuber.



Il polacco Szymon Marciniak, invece, sarà l'arbitro di Milan-Feyenoord. Si riparte dall'1-0 in favore degli olandesi: missione ottavi per i meneghini. Al VAR ci sarà Kwiatkowski, all'AVAR il tedesco Dinger. Gli assistenti saranno Listkiewicz e Kupsik con Myc quarto uomo.