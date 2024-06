Gettyimages

Champions League, sarà grande show: ecco chi canterà prima della finale Borussia Dortmund-Real Madrid

un' ora fa



Grande spettacolo in campo e fuori per la finale di Champions League. A Wembley in campo ci saranno Borussia Dortmund e Real Madrid ma, prima di loro, calpesterà il prato verde più famoso d'Inghilterra anche una stella di prima grandezza della musica. Si tratta di Lenny Kravitz, quattro volte vincitore del Grammy Award, che si esibirà nelle cerimonia di apertura dell'evento.



Il cantante ha promesso uno spettacolo memorabile. “Si tratta di un appuntamento fantastico per una partita fantastica: penso che sarà emozionante, una giornata bellissima. Stavo programmando il mio tour ed è arrivata la chiamata per quest’evento: è stata come un segno del destino. Una settimana fa è uscito il mio nuovo album, Blue Electric Light, e sono felice di iniziare questo nuovo ciclo con un evento simile, che non si può paragonare a nient’altro. Sono davvero onorato“, ha detto.