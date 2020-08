. Dopo l’1-0 della gara d’andata, disputata lo scorso 26 febbraio in Francia, la squadra bianconera scende in campo a Torino per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si gioca alle 21.00 all’Allianz Stadium la partita chiave per il futuro della Juventus e di Maurizio Sarri.- Paulo. I due sono stati regolarmente convocati da Maurizio Sarri. Questo l'elenco dei presenti: ​Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.- Il Lione questa mattina ha svolto unall'interno dell'hotel situato in centro a Torino. Dopo il pranzo, il riposo e la merenda, il Lione avrà una riunione tecnica e poi partirà verso lo Stadium.​- Per passare. Non ci sono altre possibilità per i bianconeri, sconfitti 1-0 all'andata in Francia. Il 2-1 a favore della Juventus non sarebbe abbastanza e sentenzierebbe il passaggio del turno del Lione in virtù del gol in trasferta. Se invece la sfida terminasse con l’1-0 per la Juventus, la situazione sarebbe di parità e si giocherebbero i supplementari ed eventualmente si batterebbero i rigori. Chi passa il turno affronterà la vincente dell’altro ottavo, Manchester City-Real Madrid, sabato 15 agosto a Lisbona.