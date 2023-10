E' tornata in campo lacon il programma della, l'ultima di andata, già molto importante nell'economia dei vari gironi.in scena l'di Simone Inzaghi, chea San Siro contro illa sfida del Da Luz, che coinvolge i nerazzurri, tra ile lagli spagnoli vincono 1-0 con il "solito" Brais Mendez e in pratica estromettono i lusitani. Ilvede la Real prima a quota 7, così come l'Inter, dietro per differenza reti, austriaci a 3 e portoghesi ancora a 0, quasi eliminati.è toccato anche alvincente per 3-1 al Rams Park di Istanbul contro il, che sta volando in campionato grazie anche all'ex Inter Mauro Icardi, bomber della squadra: segna proprio l'argentino, ma i tedeschi replicano cone vincono per 3-1, con la 16esima vittoria di fila nei gironi di Champions. Tuchel e i suoi guidano ilcon 9 punti mentre i turchi restano a 4.a Old Trafford ildi Erik Ten Hag batte con fatica il, fermo a 1, grazie ai contestati Harry, in gol, e Andrè, che para un rigore a Larsson al 97', e si porta a quota 3 in classifica.in campo il, corsaro all'Olympiastadion contro l'mentre all'Estádio Municipal dei portoghesi cedono 2-1 contro ildi Carlo Ancelotti, con le reti di Rodrygo, Bellingham (3 in Champions) e Djalò: ilvede gli spagnoli in testa a quota 9, azzurri a 6, Braga a 3 e tedeschi a 0.Ha chiuso illa sorpresaa quota 5, impatta 1-1 allo Stade Bollaert-Delelis contro ilfermo a 2, con le reti di Bakayoko e Wahi, mentre l'di Mikel Arteta vince 2-1 al Sanchez Pizjuan sul campo delgrazie a Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Gudelj, con inglesi e spagnoli rispettivamente con 6 e 2 punti raggiunti finora.