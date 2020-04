si riassumono in tutto quello che potevano essere e invece non sono state: emozioni vorticose che si sono alternate in un susseguirsi di accadimenti, che hanno portatosquadra di Rotterdam nella quale è esploso,Fatica, speranza, gioia prima della, dovuta probabilmente all'Chiunque avrebbe rischiato di bruciarsi, come un novello Icaro che vola con le sue ali di cera troppo vicino al caldo sole: per Drenthe il botto è stato quanto mai fragoroso.come Ruude Clarencel piccolo Royston, dopo avernelle vie della città, cresce inè infatti anch'egli un calciatore professionista.invece è nientepopodimeno chementreattualmente centrocampista in forza al Liverpool. Buon sangue non mente, dunque: per un certo periodo di tempo si pensò che Drenthe potesse diventare il migliore di tutti questi citati sopra.prima di passare per due anni all': il ritorno al "De club van het volk" , il "club del popolo", come vengono chiamati in Olanda i biancorossi, coincide con il passaggio nella seconda squadra, dove ritrova- Nel corso di un torneo giovanile disputato in patria, la Otten Cup,giocando da ala sinistra efratello di Ronald, che gli offre un contratto da professionista e lo lancia senza esitazioni nella massima serie olandese. Drenthe, grazie alla propria energia e a quella, si conquista il posto da titolare: può essere impiegato sia come esterno basso e alto ma anche come centrocampista o come tornante d'attacco. Ma la vera svolta arriva con, che a differenza del fratello sceglie di vestire anteponendola a quella del Suriname,giocato nell'estate del 2007,in casa ai rigori contro l'Inghilterra, con Drenthe che realizza uno dei penalty decisivi, vienee si laurea campione accanto a compagni del calibro di Ryan- Ilinfatti lo nota e lo acquista per 14 milioni di euro dal Feyenoordil debutto ufficiale è da sogno, durante la gara di ritorno della Supercoppa di Spagna contro il Siviglia, quando gioca come centrocampista centrale e realizza anche il gol del momentaneo 1-1, prima della sconfitta per 5-3. I Blancos sono convinti di aver trovato finalmentesi alterna nei ruoli di mezzala e terzino sinistro, ma ha una terribile sfortuna, quella di trovarsi davanti un certoin piena rampa di lancio. La prima stagione è buona, nelle altre due gioca pochissimo e inizia a pensare a divertimenti alternativi al calcio, intristito e sconsolato.anche se. Lo stesso Drenthe ha ripercorso la sua carriera in una biografia e in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca: ​"Ho vinto una Supercoppa e un campionato, rimarrò sempre un tifoso. Ho realizzato il sogno di giocare nel miglior club della storia. I problemi per me sono iniziati con l'arrivo di Mourinho, colui che mi fece lasciare il Real Madrid. Nell'estate del 2010 ho lavorato duramente, Marcelo era infortunato e quindi potevo avere spazio per giocare. Eppure, improvvisamente, durante l'ultimo giorno di mercato mi ha detto che dovevo andare via, che non poteva fare nulla e che era una cosa che riguardava Valdano. Ho avuto meno di 24 ore per scegliere una squadra e, alla fine, andai all'Hercules in prestito".​- Problemi non solo in campo, ma anche fuori: "Spesso uscivo di notte, anche in gran segreto.Abbiamo passato una grandiosa nottata insieme a loro, ma alla fine ci chiesero 1000 euro a testa. Non pensavo assolutamente di doverle pagare, credevo fosse solo divertimento. Non avevo contanti e mi vergognavo". Insomma, non proprio la vita che si confa a un calciatore: infattiDopo gli infruttuosi prestiti all'e allfirma un contratto di un anno con i russi dell'. prima di iniziare un vagabondaggio che lo porta in Inghilterra, ale allo, in Turchia, alnegli Emirati Arabi, ale di nuovo in Olanda, alloe nei dilettanti del"Ho deciso di ritirarmi dal calcio a 30 anni perché non ero felice. Ero stanco e deluso. Non mi piace il mondo del calcio professionistico. Ho avuto problemi con gli agenti che mi hanno avvicinato. Nel calcio ci sono persone che non sono oneste: c'erano persone che mi cercavano solo per ingannarmi. Adesso gioco con gli amici per divertirmi”.​ Appassionato di musica rap,ha pubblicato il suo primo singolo. Ma non è finita qui, musica e libri non gli bastano: tocca al cinema, visto che rSperando che, a 33 anni, Royston Drenthe abbia finalmente trovato la propria strada. Ad maiora!@AleDigio89