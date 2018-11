la prima associazione di tifosi del Belpaese,grazie alla volontà di unione da parte di alcuni. Cinquanta anni dopo,. L'idea di riunirsi in un gruppo venne ad un gruppo di giovani ragazzi, sognatori e innamorati del club rossonero, che decisero di, indossando la maglia rossonera e portando da casa bandiere e sacchetti di coriandoli.Anche il nome fu scelto con una certa nota di romanticismo: "Fossa dei Leoni" era infatti, un campo che sorgeva nella periferia milanese vicino a Linate. Una nota evocativa per rimembrare l'aia dei primi successi,, sede delle partite casalinghe rossonere negli anniun campo ampio, racchiuso per una metà dalla roggia delle lavandaie e dal muro dell'abbandonato cimitero di Porta Vittoria, per l'altra da una staccionata protettrice, fornito di una biglietteria, di una tribuna in legno e più tardi anche di una gradinata al lato dei posti popolari.e.E Non solo: la disposizione del gruppo nella Curva, la mitica curva Sud dello Stadio di San Siro, sopra l'ingresso dei popolari, davareminiscenza dellecondannato ad essere divorato dalle fiere ma salvato per miracolo, ma soprattutto difacendo sbranare il condannato da animali feroci. Un gruppo storico, cheanche se; nello stesso anno viene anche ideatouscito nel 1966 con la regia di Mario Monicelli. Sono gli anni di piombo, nei qualila gran parte della Fossa si identificò con gliuna piccola parte verso ambienti di destra, anche se non c'è mai stato un preciso schieramento politico univoco vista la varietà del pensiero delle migliaia di iscritti e simpatizzanti.- La Fossa diventae viene più volte descritta, in libri e film: entra nella storianel film "Eccezzziunale veramente". Nel corso degli anni numerose sonoideati dall'unione dei tifosi del Milan, che si sentono parte integrante della storia della società. Ma nulla è eterno, soprattutto in un'epoca,: così, in seguito alle polemiche relative a unodella settimana precedente,in un contesto di. La Fossa viene accusata da altri gruppi ultras di aver richiestoper ottenere la restituzione dello striscione, comportamento inaccettabile secondo l'etica ultras: un'onta inaccettabile per i tifosi, anche se l'accusa non è stata ancora dimostrata e molti pensano che lo scioglimento del gruppo sia da ricondurre a, per la rivalità con gli altri gruppi della Curva Sud Milano, in primis le- La Fossa era infatti rimasta un gruppo prevalentemente di sinistra, mentre gli altri si andavano a schierare sempre più verso destra; inoltre, aveva causato numerosi dissidi all'interno del tifo rossonero stesso.il 31 dicembre 2005 è nato il gruppo, in cui sono confluiti alcuni ex esponenti della Fossa dei Leoni.@AleDigio89