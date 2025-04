Chelsea-Legia Varsavia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League: luci a Stamford Bridge, si giocaSecondo atto del doppio confronto, con i Blues di Enzo Maresca che hanno ipotecato il passaggio del turno grazie alla vittoria per 3-0 nell'andata in Polonia (goal di Gerorge e doppietta di Madueke).In palio le semifinali, dove ci sarà la vincente tra Rapid Vienna e Djurgarden.Tutte le informazioni su Chelsea-Legia Varsavia:

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-LEGIA VARSAVIA: Chelsea-Legia Varsavia: giovedì 17 aprile 2025
ORARIO: 21.00
DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport (257)
DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, NOW
CHELSEA - PROBABILE FORMAZIONE: Sanchez; Chalobah, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. Allenatore: Maresca.
LEGIA VARSAVIA - PROBABILE FORMAZIONE: Tobiasz; Pankov, Ziokowski, Kapuadi, Vinagre; Chodyna, Elitim, Oyedele, Morishita, Luquinhas; Shkurin. Allenatore: Feio.

- Chelsea-Legia Varsavia sarà disponibile anche in diretta streaming. Per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.