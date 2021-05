(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Sky Sport) è la. Inizialmente prevista a Istanbul in Turchia, si gioca all'Estadio do Dragao di Porto davanti a 16.500 spettatori. Si tratta della terza finale tutta inglese dopo la vittoria ai rigori del Manchester United sul Chelsea nel 2008 e quella del Liverpool contro il Tottenham nel 2019, la prima per il City e la seconda consecutiva per Tuchel. Sconfitto l'anno scorso dal Bayern Monaco, invece Guardiola ne ha già vinte due col Barcellona nel 2009 e nel 2011.L'allenatore spagnolo schiera un falso 9 escludendo dai titolari, pronto a trasferirsi a parametro zero al Barcellona. Cancelo è in ballottaggio con Zinchenko per il ruolo di terzino sinistro.Dall'altra parte, che erano in dubbio. Ci sono tante vecchie conoscenze della Serie A italiana: in campo Thiago Silva, Rudiger e Jorginho; in panchina Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Kovacic.MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden. (A disp. Steffen, Carson, Laporte, Aké, Zinchenko, Mendy, Fernandinho, Ferran Torres, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero). All. Guardiola.CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. (A disp. Kepa, Caballero, Zouma, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, James, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz, Abraham, Giroud). All. Tuchel.Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna), assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar, Carlos del Cerro Grande quarto uomo, Alejandro Hernandez al Var con Juan Martinez Munuera, Inigo Prieto e Pawel Gil.